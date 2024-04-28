Песков: скоро легитимность президента Зеленского поставят под сомнение

Совсем скоро настанет момент, когда многие, в том числе и на Украине, поставят под сомнение легитимность украинского президента Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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