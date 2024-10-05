Создатели Dying Light: The Beast хотят, чтобы каждый, кто играет в зомби-игру, прошел ее до концаВ мире существует так много игр, что подавляющее большинство геймеров предпочитают игры с умеренной продолжительностью, а не многочасовые.
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