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Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Курильских островах готовятся к контрольной проверке

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Курильских островах готовятся к контрольной проверке

Артиллеристы островного региона отрабатывают навыки по подготовке противотанковых ракетных комплексов (ПТУР) к открытию огня, выполняют задачи по разведке местности и управлению огнём при выполнении учебно-боевых задач.

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