Астроном Сурдин предрёк появление термоядерной ракеты не раньше чем через век

Владимир Сурдин, астроном из Новосибирска, заявил на фестивале "Техноарт", что ракеты на термоядерных двигателях смогут появиться на Земле не раньше чем через 100 лет после освоения этой технологии.
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