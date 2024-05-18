«Минимум три миллиона»: Чекалина озвучила сумму, которую она тратит ежемесячно

Блогер Лерчек заявила, что для комфортной жизни ей нужно 5 млн рублей в месяц Фото: Личная страница героя публикации в соцсети Блогер Лерчек, в миру известная как Валерия Чекалина, сразу после громкого скандала с неуплатой налогов рассказала о своих ежемесячных тратах.