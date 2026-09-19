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Царьград

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Минцифры: Связь на Дальнем Востоке полностью восстановлена

Минцифры: Связь на Дальнем Востоке полностью восстановлена

Минцифры сообщили о полном восстановлении связи в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае и Чукотском автономном округе после попытки диверсии, не повлиявшей на выборы в регионах Дальнего Востока.

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