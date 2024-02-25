Адвокат опроверг возбуждение уголовного дела на петербурженку за дискредитацию ВС РФ

Полиция арестовала 18-летнюю петербурженку во время пикета у памятника поэту Тарасу Шевченко в центре Санкт-Петербурга в честь второй годовщины с начала спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины.
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