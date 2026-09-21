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В России создали первый в мире тест на устойчивость бактерий к антибиотикам

В России создали первый в мире тест на устойчивость бактерий к антибиотикам

Высокая чувствительность и двойной контроль специфичности делают тест надежным инструментом для ранней диагностики Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора создали и официально зарегистрировали инновационную тест‑систему для выявления гена устойчивости к антибиотикам, сообщает ТАСС.

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