В России создали первый гид по отечественному вину

Сомелье создали первую «Винную карту России». В нее вошли 104 отечественных вина из разных регионов.Завершился конкурс «Винная карта России», в рамках которого был составлен первый профессиональный гид по отечественному вину.
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