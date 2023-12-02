A&A: обнаружен звездный пояс в 10 раз длиннее галактики Млечный Путь

Международная группа астрономов из Университета Гронингена в Нидерландах и Университета Ла-Лагуна в Испании обнаружила огромную межгалактическую "реку" из звезд, получившую название Гигантский поток Комы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии