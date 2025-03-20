Вращение Земли впервые преобразовали в электричество — эксперимент с ферритовым цилиндром дал 18 микровольт

Учёные из Принстонского университета, Лаборатории реактивного движения NASA и компании Spectral Sensor Solutions экспериментально подтвердили возможность получения электричества за счёт взаимодействия с магнитным полем и вращением Земли.
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