Украинский военкор случайно раскрыл страну — производителя снарядов для ВСУ?

Власти Азербайджана опровергли сообщения о военной помощи Украине В Азербайджане заявили, что сообщения в СМИ и соцсетях о военной помощи, которую Баку оказывает Украине, не соответствуют действительности.
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