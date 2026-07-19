Лидер АдГ выступила за диалог с Москвой и Пекином

IMAGO/Political-Moments/TASS ФРГ следует вести переговоры с Россией и Китаем, поскольку они являются ключевыми торговыми партнерами, заявила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель, 18 июля выступая на предвыборном мероприятии партии в Магдебурге.