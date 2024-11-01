"Не верите? Приезжайте и посмотрите сами!" Экономическое шулерство.

Марина

будьте любезны, перечислите продукты, подорожавшие в РАЗЫ!!! Не забудьте указать за какое время произошло подорожание))). Кстати, с математикой подружитесь, пожалуйста, т.к. даже в приведенном вами примере с маслом (весьма условном и сомнительном, т.к. стоимость масла (как и его подорожание) различная в разных регионах и сейчас регулятор разбирается с правомерностью этого подорожания) подорожание уж совсем не в разы)))).