Политика как он...
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Политика как она есть

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"Не верите? Приезжайте и посмотрите сами!" Экономическое шулерство.

"Не верите? Приезжайте и посмотрите сами!" Экономическое шулерство.

Постпред России в ООН Василий Небензя всё чаще выступает ни то войном с мечом из глаголов, а может и проповедником.

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Комментарии
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Александр Гранков
Это со стороны КоЗы - информационная война, поэтому их надо ставить на место, отмалчиваться не следует !
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3 час.
Марина
будьте любезны, перечислите продукты, подорожавшие в РАЗЫ!!! Не забудьте указать за какое время произошло подорожание))). Кстати, с математикой подружитесь, пожалуйста, т.к. даже в приведенном вами примере с маслом (весьма условном и сомнительном, т.к. стоимость масла (как и его подорожание) различная в разных регионах и сейчас регулятор разбирается с правомерностью этого подорожания) подорожание уж совсем не в разы)))).
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2 час.
Nikolay Stepanov
ни то войном - и две ошибки. Больше читать статейку, написанную идиотом,  не хочется.
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2 час.

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