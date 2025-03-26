Глава Минфина США рассказал о перспективах переподключения России к SWIFT

www.globallookpress.com/Rafael Henrique/Keystone Press Agency Соединенные Штаты готовы рассмотреть переподключение России к международной банковской системе SWIFT в контексте мирного урегулирования кризиса на Украине, заявил глава министерства финансов США Скотт Бессент.
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