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  • Татьяна Шкуропатенко
    А почему ВЫ про ЭТУ ленту, как за весь "НАРОД" "расписываетесь"?! Скорее ЭТА лента ТЕ, кто не МОЖЕТ, или не ХОЧЕТ най...Последнее предупр...
  • Елена Верия (Безденежных)
    Народ будет держаться из последних сил. А вот олигархи - предадут или продадут... Это их истинное лицо.Последнее предупр...
  • абрам вербин
    не будь тупым и станешь умнее.Последнее предупр...

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