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Татьяна Шкуропатенко
А почему ВЫ про ЭТУ ленту, как за весь "НАРОД" "расписываетесь"?! Скорее ЭТА лента ТЕ, кто не МОЖЕТ, или не ХОЧЕТ най...
Последнее предупр...
Елена Верия (Безденежных)
Народ будет держаться из последних сил. А вот олигархи - предадут или продадут... Это их истинное лицо.
Последнее предупр...
абрам вербин
не будь тупым и станешь умнее.
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