Москва отозвала аккредитацию австрийского журналиста ORF в ответ на действия Вены

Москва приняла решение отозвать аккредитацию Марии Книпс-Виттинг, журналистки Московского бюро австрийского радио и телевидения (ORF), в ответ на действия Вены, которая ранее отозвала постоянную аккредитацию корреспондента ТАСС Ивана Попова.
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