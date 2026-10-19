У украинского лидера Владимира Зеленского нет шансов переизбраться «на нормальных выборах». Ему будет «не до выборов» после окончания конфликта.
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