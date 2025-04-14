Снукерист.ру
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Снукерист.ру

25 подписчиков

Обзор матчей квалификации к Чемпионату мира. Седьмой день

Обзор матчей квалификации к Чемпионату мира. Седьмой день

Крис Уокелин обыграл Сина Цзыхао, Чжао Синьтун победил Люй Хаотяня, Эллиот Слессор нанес поражение Марко Фу, Марк Дэвис проиграл Бену Уоллатону в третьем отборочном раунде на Чемпионате мира 2025, сообщает WST Крис Уокелин одержал комфортную победу над Сином Цзыхао.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх