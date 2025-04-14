Обзор матчей квалификации к Чемпионату мира. Седьмой день

Крис Уокелин обыграл Сина Цзыхао, Чжао Синьтун победил Люй Хаотяня, Эллиот Слессор нанес поражение Марко Фу, Марк Дэвис проиграл Бену Уоллатону в третьем отборочном раунде на Чемпионате мира 2025, сообщает WST Крис Уокелин одержал комфортную победу над Сином Цзыхао.
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