📹⚡️В районе Орехова зафиксировано успешное применение FPV-дрона по тяжелому наземному робототехническому комплексу (НРК) / безэкипажной многоцелевой платформе высокой проходимости ВСУ Protector.
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