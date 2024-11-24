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Сколько сосков у кошки и кота? Интересные анатомические особенности

Сколько сосков у кошки и кота? Интересные анатомические особенности

Вопрос о количестве сосков у кошек и котов не так прост, как может показаться на первый взгляд. Он интересует не только начинающих хозяев, но и опытных заводчиков, поскольку тесно связан с физиологией и здоровьем домашних животных.

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