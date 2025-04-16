Самое маленькое в мире искусственное сердце пересадили ребенку в Китае

Китайские медики успешно провели операцию по пересадке самого маленького в мире искусственного сердца весом менее одного килограмма семилетнему ребенку, что стало значительным достижением в области детской трансплантологии, агентство Xinhua (Синьхуа) 16 апреля 2025 года.