Самое маленькое в мире искусственное сердце пересадили ребенку в Китае

Китайские медики успешно провели операцию по пересадке самого маленького в мире искусственного сердца весом менее одного килограмма семилетнему ребенку, что стало значительным достижением в области детской трансплантологии, агентство Xinhua (Синьхуа) 16 апреля 2025 года.
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