Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Белый дом объявил о прекращении военной помощи Киеву

Белый дом объявил о прекращении военной помощи Киеву

Такое решение принято в связи с отсутствием бюджетных средств.Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
не долго музыка играла. а что остальные члены? - продолжат, или нешмогла?
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13 час.
Валерий Фоменков
Смерть укро-американским фашистам!
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12 час.
Вячеслав Rfvtytd
Им сейчас не до Украины уже можно сказать третий фронт открыли,хуситов бомбят,а ещё Тайвань на очереди,да и в самих США уже идет вторая гражданская война,пока холодная,на границе с Мексикой не очень спокойно,денег напечатать то конечно ещё можно,только вот чем их обеспечить,дураков кто за стеклянные бусы(доллары)будет расплачиваться золотом,зерном нефтью и газом, углём становиться всё меньше,так что они уже думают,куда бы  этого попрошайку Зелю,деть ,кому бы его посадить на шею,хорошо бы конечно России но Россия не хочет,вот и стоят в раскорячку,а ещё и выборы на носу,(Дай им Бог выбрать ещё раз Байдена) тогда точно Америке кирдык будет,как говорил  герой фильма &quot;Брат&quot;.
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4 час.

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