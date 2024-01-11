Белый дом объявил о прекращении военной помощи Киеву

Вячеслав Rfvtytd

Им сейчас не до Украины уже можно сказать третий фронт открыли,хуситов бомбят,а ещё Тайвань на очереди,да и в самих США уже идет вторая гражданская война,пока холодная,на границе с Мексикой не очень спокойно,денег напечатать то конечно ещё можно,только вот чем их обеспечить,дураков кто за стеклянные бусы(доллары)будет расплачиваться золотом,зерном нефтью и газом, углём становиться всё меньше,так что они уже думают,куда бы этого попрошайку Зелю,деть ,кому бы его посадить на шею,хорошо бы конечно России но Россия не хочет,вот и стоят в раскорячку,а ещё и выборы на носу,(Дай им Бог выбрать ещё раз Байдена) тогда точно Америке кирдык будет,как говорил герой фильма "Брат".