Итоги нехватки титана из-за санкций против России: Британия утилизирует истребители Tornado для производства новых самолётов

Андрей Шишинов

Но ведь мало ободрать титановую обшивку со старых самолётов. Надо этот титан ещё превратить в новые детали. И даже если допустить, что в мелкобритании сохранились технологии, оборудование и ещё не умерли все специалисты то это по любому очень большие энергозатраты. В итоге меняют шило на мыло.