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Кухня и дом

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Этот простой рецепт поможет приготовить идеальный куриный суп с вермишелью всего за час.

Этот простой рецепт поможет приготовить идеальный куриный суп с вермишелью всего за час.

﻿﻿Наверное, трудно придумать более универсальное блюдо, чем легкий куриный суп с лапшой. Приготовьте здоровую и питательную еду для всей семьи из курицы, моркови, лука, чеснока, сельдерея, вермишели, петрушки и орегано.

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