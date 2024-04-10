Этот простой рецепт поможет приготовить идеальный куриный суп с вермишелью всего за час.

Наверное, трудно придумать более универсальное блюдо, чем легкий куриный суп с лапшой. Приготовьте здоровую и питательную еду для всей семьи из курицы, моркови, лука, чеснока, сельдерея, вермишели, петрушки и орегано.
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