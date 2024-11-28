Экипаж танкера «Академик Пашин» прибыл в Мурманск из дальнего похода

В порт приписки Мурманск из дальнего похода возвратился средний морской танкер Северного флота (СФ) «Академик Пашин», решавший задачи материально-технического обеспечения кораблей и судов Военно-морского флота (ВМФ) России в различных районах Мирового океана.
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