Глава АвтоВАЗа рассказал, когда ждать новой индексации цен на автомобили Lada

В ответ на вопрос о том, когда ждать новой индексации цен на автомобили Lada, Максим Соколов сказал, что она случится тогда, когда «это будет целесообразно с экономической точки зрения в зависимости от рыночной ситуации».
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