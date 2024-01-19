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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Политолог о форуме «Родные – Любимые»: «Год начинается с яркого и запоминающегося мероприятия»

Политолог о форуме «Родные – Любимые»: «Год начинается с яркого и запоминающегося мероприятия»

Всероссийский семейный форум «Родные – Любимые» стал первым официальным событием Года семьи. Мероприятие стартовало в рамках международной выставки-форума «Россия» 19 января и будет проходить до 23 января 2024 года.

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