Политолог о форуме «Родные – Любимые»: «Год начинается с яркого и запоминающегося мероприятия»

Всероссийский семейный форум «Родные – Любимые» стал первым официальным событием Года семьи. Мероприятие стартовало в рамках международной выставки-форума «Россия» 19 января и будет проходить до 23 января 2024 года.
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