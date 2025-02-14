295 млн пользователей, проверенные хиты продаж и 7,7 млрд часов в играх: Epic Games Sto...

295 млн пользователей, проверенные хиты продаж и 7,7 млрд часов в играх: Epic Games Store подвёл итоги 2024 года и раскрыл планы по улучшению магазинаАдминистрация цифрового магазина Epic Games Store в уже традиционном февральском материале подвела итоги 2024 года для сервиса, а также рассказала о планах на следующие десять с половиной месяцев.