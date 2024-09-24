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Лента новостей Крыма

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Аксёнов поздравил крымчан с Днём флага и герба республики

Аксёнов поздравил крымчан с Днём флага и герба республики

Вторник, 24 сентября. «Крым 24».Флаг и герб Крыма олицетворяют единство народов, нашу уверенность в будущем и напоминают о древней истории полуострова.

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