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Головин рассказал, какой клуб он выберет в случае предложений от «Барселоны» и «Реала»

Головин рассказал, какой клуб он выберет в случае предложений от «Барселоны» и «Реала»

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос, какой испанский гранд он бы выбрал в случае одновременных предложений: «Барселону» или «Реал».

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