Как превратить домашние обязанности ребенка в источник радости, а не борьбы

Когда речь заходит о домашних делах, перед многими родителями встает извечный вопрос: как сделать так, чтобы ребенок не просто выполнял поручения, а делал это осознанно и без постоянных напоминаний? Наблюдая за разными семьями, я все больше убеждаюсь, что ключ лежит не в строгости, а в грамотно выстроенной системе мотивации, где ответственность рождается из понимания и интереса, а не из страха наказания.
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