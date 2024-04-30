Театр абсурда
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Театр абсурда

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Облавы на таджиков в аэропортах Москвы, массовая депортация, запрет на въезд в РФ детям мигрантов. Диаспоры стремительно теряют влияние

Облавы на таджиков в аэропортах Москвы, массовая депортация, запрет на въезд в РФ детям мигрантов. Диаспоры стремительно теряют влияние

Интересная жизнь с Vera Star Видимо российская власть решила всерьез заняться наведением порядка в сфере миграции и действует довольно жестко, что выглядит довольно необычно учитывая то вегетарианство, которое она демонстрировала все эти годы по отношению к приезжим.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
&quot;Облавы на таджиков в аэропортах Москвы&quot;. САМЫЕ НУЖНЫЕ ОБЛАВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СРЕДИ ЧИНОВНИКОВ И ОЛИГАРХОВ, НАПИЧКАВШИХ СТРАНУ ИГИЛОВЦАМИ!
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15 час.
N
Nata
Одно другому не мешает.
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14 час.

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