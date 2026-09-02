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Евро и доллар токсичны, юань подвержен рискам: экономист Гафуров об инвестициях в валюту

Евро и доллар токсичны, юань подвержен рискам: экономист Гафуров об инвестициях в валюту

МОСКВА, 2 сентября, ФедералПресс. Кандидат экономических наук, доцент МГЛУ Саид Гафуров рассказал, стоит ли рассматривать иностранную валюту как инструмент для инвестиций.

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