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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» договорилась с застройщиком из ОАЭ о размещении рекламы на форме. Сделка оценивается в 10 млн евро в год и рассчитана на 3 сезона

С июля 2027 года на форме «Барселоны» будет присутствовать реклама застройщика Ohana. Соглашение рассчитано до конца сезона-2029/30.

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