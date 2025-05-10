Белорусский «принц Уильям» Николай Лукашенко взволновал московских поклонниц и улетел обратно в Минск

Пользователи не на шутку встревожены тем, как выглядит наследник Александра Лукашенко 9 мая на Красной площади в Москве прошел парад Победы, на котором присутствовали главы нескольких государств, включая председателя КНР Си Цзиньпиня.
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