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Белорусский «принц Уильям» Николай Лукашенко взволновал московских поклонниц и улетел обратно в Минск

Белорусский «принц Уильям» Николай Лукашенко взволновал московских поклонниц и улетел обратно в Минск

Пользователи не на шутку встревожены тем, как выглядит наследник Александра Лукашенко 9 мая на Красной площади в Москве прошел парад Победы, на котором присутствовали главы нескольких государств, включая председателя КНР Си Цзиньпиня.

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света снегирева Снегирева
Красавец, гордость отца!
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