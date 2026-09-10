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Царьград

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Пенсионеры из Курской области подрались из-за дороги: один укусил другого

Пенсионеры из Курской области подрались из-за дороги: один укусил другого

В посёлке Кшенский Курской области два пенсионера, 71 и 65 лет, устроили драку из-за спора о дороге, в результате которой младший мужчина откусил фалангу большого пальца старшему.

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