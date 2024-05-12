Стрельцам не терять веру в себя, а Рыбам не бояться разорвать шаблоны: гороскоп на 13 мая для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяВ понедельник, 13 мая 2024 года, известный астролог Анжела Перл рекомендует сосредоточиться на процессе очищения и обновления.
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