Стрельцам не терять веру в себя, а Рыбам не бояться разорвать шаблоны: гороскоп на 13 мая для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяВ понедельник, 13 мая 2024 года, известный астролог Анжела Перл рекомендует сосредоточиться на процессе очищения и обновления.