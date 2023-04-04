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Французский политик Филиппо заявил, что Япония не хочет следовать политике изоляции России

Французский политик Филиппо заявил, что Япония не хочет следовать политике изоляции России

Reuters Французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о нежелании Японии следовать политике изоляции России.

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