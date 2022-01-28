Для того, чтобы приготовить этот салат, нужно всего 15 минут (ничего варить не надо, все порезал и готово)

Ингредиенты: 1 болгарский перец 200 гр. крабовых палочек 2 томата 200 гр. сыра майонез 2 зуб. чеснока соль Приготовление: Перец нарежьте полосками, выложите в салатницу.
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