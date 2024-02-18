15 нетуристических мест, где виден настоящий характер каждой страны

Знаменитые города мира дарят туристам множество впечатлений! Яркие огни мегаполиса, калейдоскоп достопримечательностей, море развлечений… Но в каждой стране, как и в театре, непременно что-то важное остается за кулисами.
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