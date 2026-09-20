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Тульские новости

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Выборы в Тульской области прошли без серьезных нарушений

Выборы в Тульской области прошли без серьезных нарушений

Сенатор Николай Воробьев посетил за три дня 10 районов Тульской области и отметил высокий уровень организации выборов без серьезных нарушений.

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