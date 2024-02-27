Oppo представила свой вариант «дополненной реальности»

Выход Apple Vision Pro не был пока повторен конкурентами. Очки дополненной реальности, стоимостью под $4000 с отдельной визуальной операционной системой, смелое и дорогое решение для рынка Китайская компания Oppo представила более простое решение дополненной реальности.
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