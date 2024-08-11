Поздравление вице-президента РСПП Павла Лебедева с Днем строителя

Это праздник всех тех, что выбрал эту благородную и необходимую профессию делом своей жизни. Строители заложили основы человеческой цивилизации, и на протяжении тысячелетий созидали и делали жизнь людей более комфортной и безопасной.
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