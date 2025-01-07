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Лукашенко заявил, что не держится за власть

Лукашенко заявил, что не держится за власть

Об этом он заявил в храме во время Рождественской службы.фото: kremlin.ruПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не держится за власть и сделает все для ее спокойной передачи новому поколению.

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