Об этом он заявил в храме во время Рождественской службы.фото: kremlin.ruПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не держится за власть и сделает все для ее спокойной передачи новому поколению.
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