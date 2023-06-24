Регресс и расслабление: что сезон Рака с 21 июня до 22 июля 2023 года подготовил по гороскопу для всех знаков зодиака Ксения КирпикСезон Рака, который длится с 21 июня по 22 июля 2023 года, принесет разные изменения в жизни каждого знака зодиака.