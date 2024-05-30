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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Макдэвида 4 матча с 3+ ассистами в одном плей-офф – 2-е место в истории наряду с Драйзайтлем и Коффи. Рекорд у Гретцки – 5 игр

Это второй показатель в истории Кубка Стэнли. Ранее это удалось его одноклубнику по «Эдмонтону» Леону Драйзайтлю (в 2022 году), Уэйну Гретцки (дважды – в 1988 и 1987 годах), Полу Коффи (1985) и Бобу Борну (1983).

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