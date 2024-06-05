«Палаты лучше, чем номера в дорогом отеле!»

юг

юрий генералов

Превосходно, давайте теперь всей страной будем лечиться в Москве, а то в Волгограде в поликлинике ,рентгеновский аппарат у хирурга , ещё царя последнего наверное видел ,и терапевты у меня спрашивают, что же у вас может болеть?