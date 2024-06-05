Как спасают людей во флагманском центре больницы имени Боткина В Москве открыли четыре флагманских Центра больниц (всего их будет шесть), один из них — на базе ГКБ им.
«Палаты лучше, чем номера в дорогом отеле!»
Комментарии
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юг
юрий генералов
Превосходно, давайте теперь всей страной будем лечиться в Москве, а то в Волгограде в поликлинике ,рентгеновский аппарат у хирурга , ещё царя последнего наверное видел ,и терапевты у меня спрашивают, что же у вас может болеть?
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15 час.
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