Палестина поблагодарила РФ за поддержку борьбы

Политика как она есть

Палестина благодарит Москву за поддержку борьбы за свою свободу и независимость, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника палестинского лидера Махмуда Аббаса по международным отношениям и его специального посланника министра Рияда аль-Малики.