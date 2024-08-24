Палестина поблагодарила РФ за поддержку борьбы

Палестина благодарит Москву за поддержку борьбы за свою свободу и независимость, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника палестинского лидера Махмуда Аббаса по международным отношениям и его специального посланника министра Рияда аль-Малики.
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