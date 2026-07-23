Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

356 подписчиков

Дегтярёв резко ответил на слова Плющенко о деградации российских фигуристов

Дегтярёв резко ответил на слова Плющенко о деградации российских фигуристов

Министр спорта Российской Федерации, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв прокомментировал заявление двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о якобы деградации российских фигуристов на фоне их отстранения от международных турниров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии