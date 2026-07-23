Дегтярёв резко ответил на слова Плющенко о деградации российских фигуристов

Министр спорта Российской Федерации, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв прокомментировал заявление двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о якобы деградации российских фигуристов на фоне их отстранения от международных турниров.
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